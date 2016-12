Şükrü Karatepe: Parlamento kanundan başka her şeyi yapıyor

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Düşünce ve Araştırma Merkezi'nin Sabancı Kültür Merkezi'de düzenlediği konferansta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe 'Yeni anayasa süreci ve başkanlık sistemi' konusunu anlattı. Karatepe, mevcut parlamento yapısını da eleştirdiği konuşmasında "Bu parlamento kanundan başka her şey yapıyor. Sadece kanun yapmıyor" dedi.

Prof. Dr. Şükrü Karatepe, İzmir'de 30 Aralık'ta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde akademisyenlerin katıldığı konferansın ardından bu kez de Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde 'Yeni anayasa ve başkanlık sistemi' konusunu anlattı. Karatepe, bu kez konuşmasında özellikle mevcut parlamento yapısı ve milletvekillerinin kanun yapımına katkısıyla ilgili tespitler yaptı.

Şükrü Karatepe, anayasa değişikliğinde öngördükleri başkanlık sisteminde parlamentonun sadece yasa yapacağını söyledi. Mevcut sistemle ilgili değerlendirmede bulunan Karatepe, mevcut parlamentonun kanundan başka her şeyi yaptığını söyledi. Karatepe "Bu parlamento kanundan başka her şey yapıyor. Sadece kanun yapmıyor. Tüm milletvekilleri bunu çok iyi biliyor. Milletvekilleri 'Biz bürokratların oyuncağı gibiyiz. Onlar hazırlıyor biz onaylıyoruz' diyorlar. Bu parlamento kanun yapmaz. Bu parlamento bakanlıkların hukuk bürolarında hazırlanan kanunları, Hükümet tarafından getirilen metinleri kabul eder. Bizim milletvekillerimizin hiç bilmediği tek iş kanun yapmaktır. Halkla ilişkileri çok iyi bilirler. Ancak, değişiklikten sonra yeni sistemde milletvekilleri klasörle gezecekler, kanun yapacaklar" dedi.

ABD'deki parlamentoda 70 komisyon olduğunu, her birinin bakanlık gücünde olduğunu belirten Karatepe, başkanlık sisteminde de kanunları meclisteki komisyonların üyesi milletvekillerinin hazırlayacağını söyledi. Karatepe, "Artık milletvekilleri biraz teknik olacak. Yasadan, yasa yapmaktan anlayacak. Bizde iyi milletvekili iyi halkla ilişkiler yürütendir. Ama ila nihaye halkla ilişkiler olmaz. Kanun yapımına katkı vermeli. ABD'de milletvekillerinin masalarının üzerinin kanun tasarıları ile dolu olduğunu görmüştük.

DHA