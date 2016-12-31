Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü

Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü
03:5531 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü
Sultanbeyli'de istinat duvarı çöktü

 SULTANBEYLİ'de bir gıda sitesine ait istinat duvarı çöktü park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay 02.30 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi mahallesi Ceylanpınar sokak üzerinde meydana geldi. Gıda sitesine ait olduğu öğrenilen istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Olayda yaralı ve can kaybı olmadığı öğrenildi. Mahalle sakinleri istinat duvarıyla ilgili daha önceden gerekli makamlara şikayet de bulunduklarını iddia etti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar