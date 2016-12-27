SunExpress'in Antalya'dan yeni uçuş noktası Erzurum

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu kış Antalya'dan 10'uncu iç hat uçuş noktası olan Erzurum'a uçacak.
Antalya'yı, hem iç hem dış hatlarda yaz-kış tarifeli seferlerle çok sayıda noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, 2016/17 kış sezonunda, Antalya'da iç hatlarda 10 uçuş noktasına haftada karşılıklı olarak 164, dış hatlarda ise Antalya'dan 33 destinasyona karşılıklı haftada 560 sefer gerçekleştirecek. İlk uçuşu 2 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan Antalya-Erzurum uçuşları her pazartesi ve cuma karşılıklı yapılacak.
DHA