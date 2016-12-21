Sur'da çatışmalardan zarar gören 14 tarihi eser onarılıyor

DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi'ndeki çatışmalar sırasında hasar gören ve aralarında Kurşunlu Cami, Şeyh Mutahhar Cami, Dört Ayaklı Minare'nin de bulunduğu 14 tarihi eserin onarımı sürüyor. 14 tarihi eserin onarım çalışmaları için 12 milyon 819 bin 719 lira bütçe ayrıldığı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan restorasyon çalışmaları ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Sur İlçesi'nde yaşanan terör olaylarında zarar gören 14 tarihi eserin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılmış olan restorasyon ve renovasyon çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır’ı adeta açık hava müzesi haline getiren, mimarlık ve sanat tarihi alanında öncü rolü bulunan, her biri tarihin ve medeniyetin ışığını geleceğe aktaran ender eserlerden olan Diyarbakır Ulu Camii (5.Harem-i Şerif), Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii, Şeyh Muttahhar Camii, Parlı Safa Camii, Hasırlı Camii, Kadı Camii, Nasuh Paşa Camii, Arap Şeyh Camii, Dört Ayaklı Minare, Ermeni Katolik Kilisesi ve Protestan Kilisesinin, Sur İlçesi'nde yaşanan terör olaylarında büyük hasarı gördü. Diyarbakır’daki ilk Osmanlı eseri Fatih Paşa Camii diğer adıyla Kurşunlu Cami, Diyarbakır'daki camilerin en boyutlu ve en özenlisidir. Ancak 2015 yılında yaşanan terör olaylarında camiimizin içi, orjinal kapısı ve kepenkleri yandı, mihrap ve minber büyük zarar gördü. Fatih Paşa Camii 2008 yılında, Ermeni Katolik Kilisesi ise 2011 yılında proje kapsamında restore edilerek halkımızın hizmetine sunulmuştu. Ancak eserlerin hasar alması sonucu bu yıl içerisinde restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı. Bu eserimizin restorasyon çalışmalarını ise 09.12.2018 tarihine kadar tamamlamayı planlıyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak onarım ve renovasyon çalışmalarında Fatih Paşa Camii için 3 milyon 710 bin TL., Dört ayaklı Minare ve Şeyh Mutahhar Camii için 1 milyon 85 bin TL., Ulu Camii için 1 milyon 500 bin TL., Parlı Safa Camisi ve Medresesi için 1 milyon 26 bin 432, 44 TL., Sur Ermeni Kilisesi için 1 milyon 330 bin TL ve diğer renovasyon çalışmaları için yaklaşık olarak 505.509,73 TL ödenek ayrılmıştır. Bunlara diğer çalışmaları da dahil ettiğimiz zaman toplam 12 milyon 819 bin 719 TL. bütçe ayrılmıştır. Bu eserleri en kısa sürede Diyarbakırlıların hizmetine açacağız."

Açıklamada, terör olayları nedeniyle zarar gören diğer tarihi eserlerin onarımına da başlandığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Terör olaylarından dolayı zarar gören diğer eserlerimizden olan Diyarbakır Ulu Camii (5. Harem-i Şerif), Şeyh Muttahhar Camii, Parlı Safa Camii, Hasırlı Camii, Kadı Camii, Nasuh Paşa Camii, Arap Şeyh Camii, Dört Ayaklı Minare ve Protestan Kilisesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu eserleri en kısa sürede değerli Diyarbakır halkının hizmetine açacağız. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen projeler çerçevesinde Paşa Hamamı, Çardaklı Hamamı ve Şehzadeler Konağının restore çalışmalarına da başlandı. Bu üç eserin restorasyon çalışmaları için 3 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu eserlerin restore çalışmalarını 2017’nin ilk yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Diyarbakır Valiliğimizce, Ulu Cami ve Hanlar Bölgesi Renovasyon Projesi 1. Etap çalışmaları tamamlandı. Projenin uygulamalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor. Yanık Çarşı ve onun karşı cephesinin cephe giydirme ve yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Projenin tamamlanması ile Sur içinde örnek bir cephe çalışması yapılmış olacak ve diğer etap çalışmalarına ivedi bir şekilde başlanılacak."

DHA