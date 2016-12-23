Suriye sehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum yeniden

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nde teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ı, annesi Hanife Acar, "Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. AKUT gönüllüsü de olan şehit Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi sabah saatlerinde Devlet Hastanesi'nden alınarak Kazimiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidi, evinde annesi Hanife Acar ile yakınları gözyaşları arasında karşıladı.

AKUT HEYETİ DE KATILDI

Evdeki duanın ve helallik alınmasından sonra şehit Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile İzmir'den gelen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin beraberinde 35 kişilik bir heyetle, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

AKUT Başkanı Gökşin, "Şehit Acar AKUT gönüllüsü ve bizim bilgi iletişimimize bakıyordu. Uzun bir süre İzmir'de birlikte çalıştık. Daha sonar askerlik görevini yapmak için orduya katıldı. Maalesef şehit oldu, bizlerde Türkiye'nin bir çok yöresindeki AKUT ekibi ile cenazeye geldik" dedi.

TABUTA ÖRTÜLEN TÜRK BAYRAĞINI İSTEDİ

2 çocuk annesi Hanife Acar, musalla taşında şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben seni böyle mi görecektim Meleğim canım. Güzel yavrum benim, yeşil gözlerine doyamadım ben. Sen bana nasıl bakıyorsun öyle, canım benim içim yanıyor. İçim sızlıyor. Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşları döktü. Anne Acar, tabutun yanında bulunan komutana, "Oğlumun tabutundaki bu Türk bayrağını istiyorum. Oğlumun evinde Atatürk ve Türk bayrağı köşesi vardı. O çok severdi bayrağını ve Atatürk'" dedi. Komutan da, "Bu bayrağı size vereceğiz, merak etmeyin" dedi. Şehidin polis memuru babası Muzafer Acar'ın ise 4 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

DHA