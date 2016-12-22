Suriye şehidi astsubay 1.5 ay önce evlenmişti

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırısında şehit olan askerlerden 23 yaşındaki komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesinin evine ateş düştü. Yaklaşık 1.5 ay önce evlendiği belirtilen Özüpek'in yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine büyük Türk bayrağı asıldı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'ta çıkan çatışmaların ardından DEAŞ’ın düzenlediği intihar saldırısında 14 asker şehit oldu. Şehit askerlerden komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'de oturacn ailesinin evine ateş düştü. Anne Sevim Özüpek oğlunun şehit olduğu haberini bugün 03.00 sıralarında askeri yetkililerden alarak gözyaşlarına boğuldu. Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit Özüpek'in ailesinin evine giderek başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin ailesinin oturduğu İstasyon Mahallesi'nde sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Göktan Özüpek'in 1.5 ay önce Ankara'da hemşire olan Merve Özüpek ile evlendiği belirtildi. Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği ifade edildi.

DHA