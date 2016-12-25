Suriye sınırına 'Fırtına obüsü' sevkiyatı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nden, Suriye sınırındaki Oğuzeli İlçesine, 10 Fırtına obüsü, 2 zırhlı personel taşıyıcısı ile askeri personel sevkiyatı yapıldı.

İstanbul Maltepe'de bulunan 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan ilçeye gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcılar ile personellerden bir bölümü, Suriye sınırındaki Oğuzeli'nde bulunan sınır birliklerine kaydırıldı. Öğle saatlerinde çekicilere yüklenen ve üzerleri branda ile kapatılan 10 Fırtına obüsü ile 2 zırhlı personel taşıyıcının yer aldığı askeri konvoy, 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'ndan polis eskortu eşliğinde konuşlandırılacağı sınır hattına doğru yola çıktı.

DHA