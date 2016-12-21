Suriye'de DEAŞ saldırısı: 4 şehit, 15 yaralı (3) yeniden

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile askerler arasında çatışma çıktı. 4 asker şehit olurken, 15 asker yaralandı.

Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla geçen 24 Ağustos günü 'Fırat Kalkanı' harekatı başlatıldı. Cerablus ile Azez arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla Gaziantep'in Karkamış ve Kilis'in Elbeyli ilçesinden geçilen Suriye topraklarında başlatılan harekat ile Özgür Suriye Ordusu mensupları desteklendi.

Kısa sürede sınır hattının tamamen terör unsurlarından temizlendiği harekatın ikinci ayağında terör örgütü DEAŞ'ın önemli noktalarından Dabık kurtarıldı ve ardından El Bab'ın ele geçirilmesi için ilerlemeye devam edildi. Ancak DEAŞ teröristleri El Bab'da direniş göstererek bombalı saldırılar düzenleyip, yer yer askerler ve desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla çatışmaya girdi.

HASTANE CİVARINDA ÇATIŞMA: 4 ŞEHİT, 15 YARALI

Harekatın 120'nci günü olan bu sabah da El Bab'ın merkezindeki hakim bir noktada bulunan eski hastane olan, ancak son 2 yıldır terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan alan çevresinde çatışma çıktı. DEAŞ'lı 40 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada 4 askerimiz şehit oldu, bazıları ağır 15 asker de yaralandı. Yaralı askerler, silah arkadaşları tarafından sınır hattına ulaştırıldı ve burada hazır bekleyen ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere taşındı. Şehit olan askerlerin de Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirileceği bildirildi.

ÇATIŞMA YER YER DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede El Bab'ta çatışmaların yer yer devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve civarında sürmekte olan çatışmalar esnasında, Özgür Suriye Ordusu birliklerine destek veren TSK unsurlarımızdan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş; 15 kahraman silah arkadaşımız maalesef yaralanmıştır. Yaralılar süratle hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ağır yaralı arkadaşımızın hayati tehlikesi yüksektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ, 40 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, havadan ve karadan terör örgütü DEAŞ unsurlarının bulunduğu bölgelerin ateş altına alındığı vurgulandı. 40'ın üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi:

"Bugün sabah 10.00- 11.30 saatleri arasında Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait savunma mevzileri ve barınma yerleri ağırlıklı olmak üzere toplam 24 hedef vurularak imha edilmiştir. Harekat neticesinde yapılan ilk tespitlere göre 40'ın üzerinde DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede çok sayıda DEAŞ teröristinin de yaralı olduğu ve diğer teröristlerce tahliye edilmeye çalışıldığı gözlenmektedir."

4 BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İMHA EDİLDİ

Öte yandan terör örgütü DEAŞ unsurlarının yuvalandığı ve çatışmaların sürdüğü hastane bölgesinde kontrolün önemli ölçüde TSK desteğindeki ÖSO mensuplarına geçtiği bildirildi. Hastanenin bulunduğu hakim arazinin ele geçirilmesiyle DEAŞ'ın El Bab'taki hakimiyetinin büyük ölçüde kırılmış olacağı ifade edildi. DEAŞ terör örgütü mensuplarının da bunu önlemek için canlı bomba ve patlayıcı yüklenmiş araçları yoğun şekilde kullanmaya başladığı öğrenilirken, hava taarruzları esnasında barınma alanları ve savunma mevzilerinin yanı sıra bölgedeki 4 bomba yüklü aracın da içindeki teröristlerle beraber imha edildiği kaydedildi.

ŞEHİT SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında rejim güçlerinin hava ve DEAŞ militanlarının roket, havan ve bomba yüklü araçla yaptığı saldırılarda bugüne kadar 21 asker şehit oldu. Bugün çıkan çatışmada 4 askerin daha yaşamını yitirmesiyle harekatta bugüne kadar şehit olan asker sayısı 25'e yükseldi.

DHA