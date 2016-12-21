Suriye'de DEAŞ saldırısı: 4 şehit, 15 yaralı (4)

YARALI ASKERLER KİLİS'TE

El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan ve 4 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan askerler, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Halen çatışmanın sürdüğü bölgeden silah arkadaşları tarafından sınır hattına ulaştırılan yaralı askerler, burada hazır bekleyen ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralı askerlerden durumu ağır olanların ilk müdahale sonrası Gaziantep'e sevk edileceği bildirildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

DHA