Suriye'de DEAŞ saldırısı: 4 şehit, 15 yaralı (5)

AĞIR KAYIP VERDİRİLEN DEAŞ HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

Suriye'te 4 askerin şehit olduğu, 15 askerin de yaralandığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sınırda konuşlu birlikler terör örgütü DEAŞ militanlarının bulunduğu alanları karadan ve havadan ateş altına almayı sürdürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren sürdürülen ve 45'i aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği El Bab bölgesindeki DEAŞ unsurlarının bulunduğu bölgeler topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla tarafından yoğun şekilde ateş altına alınmaya devam ediliyor. Saat 13.00'e kadar sürdürülen müdahalelerde; 3 silah monteli pikap, 2 doçka makineli monteli pikap, 3 ağır makinalı tüfek monteli pikap imha edildi.

Öte yandan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla ve topçu birlikleriyle yapılan müdahalelerde teröristlerce kullanılan 47 barınma alanı içinde çok sayıda teröristle imha edilirken, şu ana kadar en az 45 DEAŞ militanının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan teröristlerin telsiz konuşmalarında büyük panik içerisinde olduklarının belirlendiği ve yaralı teröristlerin bulundukları alanlardan tahliyelerinin yoğun ateş altında olmalarından dolayı gerçekleştirilemediği de bildirildi.

DHA