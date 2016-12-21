Suriye'de şehit olan Acar'ın annesi acı haberi alınca baygınlık geçirdi

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bugün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden, Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ın Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki evine ateş düştü. Karşısında kaymakam ve polisi gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi. Acılı anneye sağlık ekipleri müdahale etti.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında bugün teröristlerle El Bab'ta çıkan çatışmalarda 4 asker şehit oldu. Şehitlerden Uzman Çavuş Akın Acar'ın acı haberini, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nin Kazımiye Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, askeri yetkililer tarafından verildi. Kaymakam ve beraberindeki yetkilileri kapıyı açınca karşısında gören anne Hanife Acar, "Oğluma bir şey oldu, siz bundan geldiniz. Ben biliyorum" diye baygınlık geçirdi.

Polis olan eşi Muzaffer'i 4 yıl önce yitiren Hanife Acar, iki çocuğundan oğlu Akın da şehit düşünce, tek kızıyla baş başa kaldı. Fenalaşan şehit annesi Hanife Acar'a, ilk müdahaleyi hazır bekletilen sağlık ekibi yaptı.

Evin tek erkek çocuğu olan şehit Uzman Çavuş Akın Acar'ın vatani görevini tamamladıktan sonra iş aradığı, bulamayınca da uzman çavuş olduğu belirtildi. Uzman Çavuş Acar'ın şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları evine akın ederek annesi Hanife Acar'a başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin evine de Türk bayrağı asıldı.

DHA