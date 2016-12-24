Suriye'de şehit olan Astsubay Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'a defnedildi (2)

DESTİCİ'DEN TAZİYE ZİYARETİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, El Bab'da DEAŞ terör örgütünün saldırısında şehit olan astsubay kıdemli çavuş Ökkeş Karaca'nın Kale Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti. Destici'ye, Avrupa Türk Birliği Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ve BBP İl Başkanı Hasan Kızıldağ ve partililer eşlik etti. Aileye başsağlığı dileyen Mustafa Destici, daha sonra Kuranı Kerim okuyup dua etti.

DHA