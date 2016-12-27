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Şanlıurfa Haberi: Suriyeli çocuğun parmağının sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkardı

Suriyeli çocuğun parmağının sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkardı
12:3327 Aralık 2016
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Suriyeli çocuğun parmağının sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkardı
Suriyeli çocuğun parmağının sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkardı

ŞANLIURFA’da 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed Fuat’ın parmağının sıkıştığı yüzük, acil serviste itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Eyyübiye Mahallesi'nde oturan Muhammet Fuat, evde bulduğu yüzüğü sol orta parmağına taktı ama bir daha çıkaramadı. Ağlamaya başlayan çocuğu fark eden ailesi, Muhammet Fuat’ı, otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorlar da yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine acil servise gelen itfaiye personeli, spiralle 10 dakika süren çalışmanın ardından yüzüğü keserek küçük çocuğun parmağından çıkardı. Sıkışan yüzüğün çıkarılması ile rahat nefes alan Suriyeli çocuk ve ailesi hastane çalışanları ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DHA

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