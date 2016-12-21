Suriye’ye yardım TIR’larının çıkış devam ediyor

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan, Suriye’ye yardım TIR’larının çıkışı ile yaralıların Türkiye'ye girişi bugün de devam etti.

Olumsuz hava ve kar yağışı altında giden yardım malzemesi yüklü TIR’lar Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-AL Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede boşaltılıyor.

172 YARALIDAN 14'Ü ÖLDÜ

Suriye’den bugüne kadar 68’i çocuk 172 yaralı geldi. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye getirilen yaralılardan 14’ü yaşamını yitirdi. 22’si taburcu olurken il dışına gönderilen yaralı sayısının ise 64 olduğu belirtildi.

Öte yandan Halep’ten yapılan tahliyelerde şu ana sayının 45 bin üzerine olduğu bildirildi.

DHA