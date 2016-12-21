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Hatay Haberi: Suriye’ye yardım TIR’larının çıkış devam ediyor

Suriye’ye yardım TIR’larının çıkış devam ediyor
13:3021 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Suriye’ye yardım TIR’larının çıkış devam ediyor
Suriye’ye yardım TIR’larının çıkış devam ediyor

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan, Suriye’ye yardım TIR’larının çıkışı ile yaralıların Türkiye'ye girişi bugün de  devam etti.
Olumsuz hava ve kar yağışı altında giden yardım malzemesi yüklü TIR’lar Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-AL Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede boşaltılıyor.
172 YARALIDAN 14'Ü ÖLDÜ
Suriye’den bugüne kadar 68’i çocuk 172 yaralı geldi. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye getirilen yaralılardan 14’ü yaşamını yitirdi. 22’si taburcu olurken il dışına gönderilen yaralı sayısının ise 64 olduğu belirtildi.
Öte yandan Halep’ten yapılan tahliyelerde şu ana sayının 45 bin üzerine olduğu bildirildi.

DHA

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