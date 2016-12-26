Tabanca ve av tüfekli saldırganlar tutuklandı

SAMSUN'da bir kişiyi tabanca kabzasıyla döven, tabanca ve av tüfeğiyle ateş ederek 4 araç ve 2 eve zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Oğul Güney Ay ve 26 yaşındaki Sercan Tokaç, sevkedildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Oğul Güney Ay ile Sercan Tokaç aralarında eski husumet bulunan 26 yaşındaki Samet İçli ve 44 yaşındaki Mesut İçli ile konuşmak için olay yerinde buluştu. Konuşma, tartışmaya ardından kavgada dönüştü. Çıkan kavgada Oğul Güney Ay ile Sercan Tokaç, Samet İçli'yi tabanca kabzasıyla dövdü. İki kişi daha sonra iddiaya göre yanlarında bulunan tabanca ve av tüfeğiyle rast gele ateş etti. Açılan ateş sonucu yaralanan olmazken park halindeki 4 otomobil ile 2 eve mermi ve saçma isabet etti. 2 şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüphelileri dün yakalayıp gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen Oğul Güney Ay ile Sercan Tokaç tutuklandı.

DHA