Tabancayla vurup, parasını gasp ettiler

ADANA'da kimliği bilersiz 3 kişi, tabancayla bacağından vurdukları Suriyeli 27 yaşındaki Mehmet Hamu'nun 200 lira parasını gasp ettiler.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah işe gitmek için yola çıkan Mehmet Hamu'nun önünü, elinde otomatik av tüfeği ve tabanca olan kimliği belirsiz 3 kişi kesti. Hem tabancayı hem de av tüfeğini Hamu'ya doğrultan gaspçılar, üstündeki paraları istedi. Hamu, parasını vermek istemeyince arbede çıktı. Tabancayla Hamu'yu bacağından vuran gaspçılar, 200 lirasını alıp, ara sokaklara kaçtı. Av tüfeğini yere atıp kaçan zanlılar, karanlıkta izlerini kaybettirirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Bacağından yaralanan Hamu, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaspçıların attığı av tüfeğini incelemek üzere el koyan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA