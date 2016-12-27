Tahtalı zirvesinde kar keyfi

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkan yerli ve yabancı tatilciler, zirveyi kaplayan karda eğlendi.

Antalya 23 yıl aranın ardından geçen hafta Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde kar sürpriziyle karşılaşırken, Kemer İlçesi'ndeki Toros Dağları'nın en yüksek zirvelerinden Tahtalı Dağı ise her kış kar özlemi çekenlerin uğrak yeri oluyor. Kent yaşayanlarının yanında turistler, teleferikle çıktıkları 2365 metrelik zirvede hem karın, hem de manzaranın keyfini çıkarıyor. Bu günlerde hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece, kar kalınlığının ise 35- 40 santim olduğu zirveye çıkanlar kartopu oynayıp, eğlendi.

Olympos Teleferik Arama ve Kurtarma Sorumlusu Gazanfer Erzincan, "Son 2 gündür etkili kar yağışıyla birlikte zirvedeki kar seviyesi yaklaşık 35- 40 santimetre civarında. Hafta sonu gelen ziyaretçi sayımız yaklaşık 2 binin üzerinde. Zirveye gelen misafirlerimiz doyasıya kartopu savaşı yaptı, kaydı ve eğlendi" dedi.

Dünyanın her bölgesinden misafir ağırladıklarını aktaran Erzincan, kışın özellikle hafta sonu Türk misafirlerin karla buluşmak için zirveye çıktığını kaydetti.

DHA