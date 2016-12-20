Takla atarak havalanan otomobil karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü;4 yaralı

Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak karşı yönden gelen başka bir otomobilin üstüne düştü. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 55 BY 425 plakalı otomobilin sürücüsü Sefa Kök (20) direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje çarptı, daha sonra takla atarak karşı yönden gelen Emirhan Özcan yönetimindeki 34 FE 9357 plakalı otomobilin üzerine düştü.

UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANMADI, ALT KALAN OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALI

Kazada altta kalan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Takla atan aracın sürücüsü Sürücü Sefa Kök kazayı yara almadan atlattı. Refüje çarparak takla atan otomobilin sol ön tekerleğinin koptuğu görüldü.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Takla atan otomobilin sürücüsü Sefa Kök, ifade vermek için emniyete götürüldü. Kazaya karışan araçlar ise çekiciler tarafından kaldırıldı.

YARALI: HAVADA GÖRDÜM. UÇTU GELDİ VURDU

Kaza sırasında 34 FE 9357 plakalı otomobilde bulunan ve hafif yaralananlardan biri kaza anını şöyle anlattı, "Sol taraftan önüne araba çıkmış galiba. Frene basınca direksiyon hâkimiyetini kaybediyor. Ortadaki tretuvara vurup, havalanıp geldi bize vurdu. Arabayı resmen havada gördüm. Seyir halindeyken uçtu geldi vurdu. Arabada 4 kişiydik, dördümüz de yaralandık. karşı aracın sürücüsü yaralanmadı"

DHA