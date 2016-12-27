Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İzmir Haberi: Takside 1 kilogram esrarla yakalandı

Takside 1 kilogram esrarla yakalandı
11:1627 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Takside 1 kilogram esrarla yakalandı
Takside 1 kilogram esrarla yakalandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin durdurduğu bir takside, yanındaki çuvalda 1 kilogram esrarla yakalanan yolcu gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 38 yaşındaki M.E.'nin uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirledi. Bunun üzerine polis M.E.'yi takibe aldı. Dün öğle saatlerinde M.E.'nin bindiği taksi, bir süre takibe alınarak Cumhuriyet Caddesi'nde durduruldu. M.E.'nin yanındaki çuvalda yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi. M.E. gözaltına alınıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. M.E.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar