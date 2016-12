Tamince: Bütün dünya Antalya'da kaç otelci batacak diye bekliyordu

TURİZMDE kötü geçen 2016'dan bir an önce kurtulmak için erken yılbaşı kutlaması yapan Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, "Bütün dünya Antalya'da kaç otelci batacak diye bekliyordu. Ama bu mutluluğu onlara yaşatmadık" dedi. Tamince, Antalya'nın yılbaşında yine karanlık kaldığından da şikayet etti.

Rixos Oteller Grubu, turizm sektöründe birlikte çalıştığı iş ortakları, tur operatörleri ve grup çalışanları olmak üzere yaklaşık 350 davetli ile erken yılbaşı kutlaması yaptı. Kent merkezindeki Rixos Downtown bünyesindeki Kalina Restoran'da gerçekleşen kutlamaya, Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince de katıldı.

BAŞIMA İŞ AÇTIM, BİR SÜRÜ PARA HARCADIM

Davetlilerle yakından ilgilenen Tamince, yılbaşı öncesi Antalya'nın yine karanlık olduğundan dert yandı. Geçen yıl kentin yeterince aydınlatılmadığı yönündeki açıklamasının ardından günlerce gündem olduğunu hatırlatan Tamince, "Bu şehri aydınlatmıyoruz. 'Aydınlatalım' dedim, başıma iş açtım. Günlerce eleştirildim ve sonra beni çağırıp 'Madem şehri aydınlatalım diyorsun o zaman şu caddeleri sen aydınlat' dediler. Bir sürü para harcadık caddeleri aydınlattık" dedi.

"BENDEN SONRA BİRİLERİ AYDINLATIR SANDIM AMA YİNE KARANLIK"

Antalya'nın 800 binlerdeki turist sayısını sektör olarak 10 milyona taşıdıklarını belirten Tamince, sezonda 100 milyonun üzerinde de geceleme olduğunu anlattı. Turizm kentine yakışır bir şekilde 2017 yılı yılbaşını karşılamak için birilerinin kenti aydınlatma konusunda bir şeyler yapmasını beklediğini, ancak yine yanıldığını aktaran Tamince, "Benden sonra artık birileri de aydınlatır diye düşündüm ama yine karanlık duruyor. İnşallah bir gün bu şehir öyle aydınlatılacak ki dünyanın her yerinden insanlar yılbaşını burada bekleyecek" dedi.

BÜTÜN DÜNYA ANTALYA'DA KAÇ OTELCİ BATACAK DİYE BEKLİYORDU

Sektörle ilgili sürekli yurt dışına çıktığını anlatan Tamince, yurt dışından Türkiye'ye bakış açılarını da davetlilerle paylaştı. Birçok sıkıntının 2015 ve 2016 yıllarında özellikle turizm sektörünün başına geldiğini belirten Tamince, bir an önce 2016'da kurtulmak için parti verdiklerini söyledi. Dünyanın gözünün Antalya'nın üzerinde olduğunu belirten Tamince, "Son 2 yılda yaşamadığımız, görmediğimiz bir şey kalmadı. Bütün dünya Antalya'da kaç otelci batacak diye bekliyordu. 2-3 otelci arkadaşımız tesislerini kışın kapattı. Yıllarca yapılan şeydi. Birçok ülkede 'Antalya batıyor' diye haber yaptılar. Biz bu mutluluğu kimseye yaşatmadık. Başka sektörlerin başına bizim başımıza gelenler gelseydi ayakta duramazlardı" diye konuştu.

Kutlama, müzik gruplarının sergilediği performanslar eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

DHA