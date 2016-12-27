Tarladaki bidonlardan esrar çıktı

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde yapılan operasyonda, 14 kilo 939 gram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bergama'nın Yenikent Mahallesi'nde yaşayan D.D.'nin piyasaya sürmek üzere çok sayıda kenevir bitkisi yetiştirdiği ve depoladığını öğrendi. Ekipler, imal edilen uyuşturucu maddenin ise ev yerine Aşağıkırıklar Mahallesi Döşeme Mevkii'ndeki tarlada depoladığını tespit etti. Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon yapıldı. Tarladaki 2 bidonda, 14 kilo 939 gram kubar esrar bulundu. Uyuşturucuya el koyan jandarma ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı. Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve kötü muamele suçlarından jandarmada kaydının bulunduğu belirlenen D.D.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA