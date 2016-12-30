Tartıştığı akrabasını bıçaklayarak öldürdü

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde 19 yaşındaki Burak Özdemir, tartıştığı akrabası M.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Akıncılar Beldesi'nde, akraba olan Burak Özdemir ile M.Ç. arasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.Ç., yanındaki bıçağı çekip Özdemir'e saldırdı. Ağır yaralanan Özdemir, çağrılan ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarıladı.

Olay sonrası M.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA