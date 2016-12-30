Tatil cenneti Side'de miniklerin 'kar keyfi'

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde turizm merkezi tarihi Side Mahallesi'nde kreş öğrencileri, okullarının bahçesine kamyonlarla getirilen karda oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde öğrenciler için sürpriz yılbaşı partisi düzenlendi. Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından uzun yıllardır hiç kar yağmayan Side'deki bakımevinin bahçesine, Toroslardan kamyonlarla kar getirildi. Öğretmenleri tarafından bahçeye çıkarılan öğrenciler, kar yığınını ve önceden yapılan kardan adamını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Önce ne yapacaklarını bilemeyen öğrenciler, daha sonra büyük bir sevinçle kar yığını üzerine çıkarak kartopu oynamaya başladı. Minik öğrenciler, sınıflar halinde bahçede karla oynayarak doyasıya eğlendi. Yapılan kardan adamla hatıra ı çektirdi.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Emine Çataltaş, denize sıfır olan turistik mahalleye ılıman iklimi nedeniyle hiç kar yağmadığını söyledi. Bundan dolayı kar görmeyen çocuklara sürpriz yapmak istediklerini anlatan Çataltaş, Çocuklarımız kara gidemiyorsa, karı onların ayağına getiririz' sloganıyla yeni yıl ve kar partisi düzenlediklerini kaydetti. Çataltaş, "Akseki'den Manavgat Belediyesi Fen İşleri ekibinin getirdiği karla çocuklar doya doya kar sevinci yaşadı. Görüldüğü gibi müthiş bir eğlence içindeler. Başta Belediye Başkanımız Şükrü Sözen olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz ise çocukları eğlenirken görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

DHA