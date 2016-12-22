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Kütahya Haberi: Tavşanlı'da fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

Tavşanlı'da fuhuş operasyonu: 22 gözaltı
17:5622 Aralık 2016
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Tavşanlı'da fuhuş operasyonu: 22 gözaltı
Tavşanlı'da fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, para karşılığında fuhuş yapıldığı belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7'si kadın 22 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden 16'sı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli A.K., A.D., E.Ö., S.A., S.B. ve G.R.'nin sorgulamalarını tamamlanmasından sonra 'Fuhuş yaptırmak ve fuhuş yeri temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

DHA

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