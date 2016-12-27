TBMM Anayasa Komisyonu'nda kavga çıktı (2)

CHP'Lİ YALIM'IN İSTEĞİ TANSİYONU YİNE YÜKSELTTİ

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, terör örgütü DEAŞ'ın internette yayınladığı görüntüleri komisyonda izletmek isteyince Anayasa Komisyonu'nda tansiyon yine yükseldi. Bu durum üzerine, AK Parti sıralarından Yalım'a tepki gösterildi. CHP'li Yalım, partisinin grup başkanvekillerinin uyarısı üzerine görüntüyü yarıda kesti. CHP'li Yalım, "Bu görüntüleri izleyince içim yandı. Benim kalbim bu görüntüleri izlemeye dayanmadı. Evlatlarımız yakılıyor, biz burada başkanlık konuşuyoruz. Çocuklarımızı savunmak zorundayız" diye konuştu.

DHA