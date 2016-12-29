Tedavi edilen 2 kaplumbağa denizle buluştu

HATAY Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi'nde (DEKİYM) tedavi gören ve yaklaşık 10 aylık rehabilitasyon sürecini tamamlayan 'Obüs' ve 'Fırat' adları verilen iki yeşil deniz kaplumbağası Samandağ sahilinden denize bırakıldı.

Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Tedavi Merkezi (DEKİYM) Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, biri 10 ay diğeri ise 6 ay önce yaralı halde merkeze getirilen iki Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağasının tedavisinin tamamlandığını söyledi. Tedavileri tamamlanan ve rehabilitasyon sürecini başarıyla atlatan deniz kaplumbağaları, Samandağ sahilinde düzenlenen etkinlikle denize bırakıldı.

55 KAPLUMBAĞADAN 20'Sİ TEDAVİ EDİLDİ

2010 yılında kurulan merkeze, bölgede yaralı halde bulunan 55 deniz kaplumbağasının getirildiğini belirten Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, bunlardan 20'sini tedavi ederek yeniden denizle buluşturduklarını anlattı. Bölgenin en kapsamlı deniz kaplumbağaları tedavi merkezinin Hatay'da bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Altuğ, "Merkezimize şu ana kadar 55 yaralı deniz kaplumbağası getirildi. Bunlardan 20 civarındakileri iyileştirdik ve gönderdik. Kafa travmalı ve boyun bölgesinde derin kesici cisim yaraları olan deniz kaplumbağalarının tedavisini merkezimizde gerçekleştirdik ve bugün özgürlüklerine kavuşturduk" dedi.

DHA