Tedavileri tamamlanan kuşlar, doğaya salındı

ESKİŞEHİR'de çeşitli nedenlerle yaralanan 1 kızıl şahin, 3 şahin, 2 kumru, 1 atmaca ve 1 gökdoğan, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veterinerleri, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaralı halde getirdikleri kuşları tedavi altına aldı. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı fidanlığında bulunan Karantina ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir ay süren tedavileri tamamlanan 1 kızıl şahin, 3 şahin, 1 atmaca, 2 kumru ve 1 gökdoğan, Takmak ve Musaözü mahalleri arasındaki kırsal alana götürülerek burada doğaya bırakıldı.

DHA