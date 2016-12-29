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Adıyaman Haberi: Tehdit yoluyla tecavüz iddiasına tutuklama

Tehdit yoluyla tecavüz iddiasına tutuklama
12:0829 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Tehdit yoluyla tecavüz iddiasına tutuklama
Tehdit yoluyla tecavüz iddiasına tutuklama

ADIYAMAN'da, 18 yaşındaki F.T.'yi elinde çıplak görüntüleri olduğu için tehdit ederek tecavüz ettiği öne sürülen 35 yaşındaki M.K. tutuklandı.
İddiaya göre, M.K., tanıştığı F.T. adlı kıza elinden uygunsuz görüntüler olduğunu ve kendisiyle ilişkiye girmemesi durumunda sosyal medyada yayacağını söyleyerek tehdit etti. M.K., bunu kabul etmeyen F.T.'ye zorla tecavüz etti. Genç kızın durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.K., polis sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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