Tekirdağ’da 77 köy yolu kardan kapandı

TEKİRDAĞ'da Aralıklarla yağan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tekirdağ’da dün aralıklarla yağan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının yüksek yerlerde 30 santimetreyi buldu. Tekirdağ merkeze bağlı köyler ile Hayrabolu, Muratlı ve Malkara İlçesi'ndeki 77 köy ile ulaşım durdu. Aşırı kar yağışı nedeniyle gece trafiğe kapanan Tekirdağ- Malkara yolu karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritli trafiğe açıldı. Ayrıca Tekirdağ, Muratlı ve Şarköy ilçelerine tipi ve buzlanma nedeniyle gece boyunca onlarca araç yolda mahsur kaldı. Yolda kalan araçlara AFAT ekipleri sıcak çay ve gıda malzemeleri vererek yardımda bulundu. Bazı kişiler yakındaki benzin istasyonlarında misafir edildi. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonrası trafiğe açılan yolda ulaşım normale döndü. Karayolları ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için bölgede tuzlama ve kar küreme çalışmasına devam ediyor.

DHA