Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tekirdağ Haberi: Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
19:1530 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

TEKİRDAĞ'da polisin içki satan işyerlerinde yaptığı denetimlerde 586 şişe değişik markalarda kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde umuma açık içkili eğlence mekanları ve içki satışı yapan işyerlerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bazı işyerlerinde 586 şişe değişik markalarda kaçak içki ele geçirildi. 6 işyeri sahibine kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar