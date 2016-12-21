Tekneleri su alan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı

SAMSUN'da tekneleri su alan iki balıkçı Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi sahilinde meydana geldi. Balıkçılık yapan İsmail Gülmen ve arkadaşı Kenan Bayat, sahilden tekne ile denize açıldı. Bir süre sonra bulundukları teknenin su aldığını fark eden balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), iki balıkçıyı kurtardı. Tekne suya gömülürken, balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA