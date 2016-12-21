Telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

SİVAS'ta telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp, 'Kimliğiniz terör örgütünün eline geçti' diyerek dolandırmak isteyen 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakele İlçesi'den Sivas'a gelen Hayrettin K. (21) ile Ali A. (21), Fatma Ş.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp kimliğinin terör örgütünün eline geçtiğini söyledi. Terör örgütlerinin bu kimlikle soygun yaptığını belirten dolandırıcılar, daha sonra Fatma Ş.'ye evindeki altın ve paraları vermesi durumunda kendisine yardım edebileceklerini söylediler. Fatma Ş. dolandırıcıların bu isteğini kabul ederek durumu polise haber verdi. Parayı almak için eve gelen dolandırıcılar, burada Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA