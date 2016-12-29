Terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

SAMSUN'da 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanıktanHüseyin A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık ise beraat etti.

Olay 2014 yılı Mayıs ayında meydana geldi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddia edilen Hüseyin A. ve Demet B.'yi Atakum İlçesi'nde gözaltına aldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından tutuksuz yargılanan 2 sanık bugünkü karar duruşmasına gelmedi. Dosyanın tamamlandığını belirten mahkeme heyeti, Hüseyin A.'yı 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Demet B.'nin ise beraatine karar verdi.

DHA