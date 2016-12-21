Teröristin cenazesi toprağa verildi

ANTALYA'da polisle girdiği çatışmada üzerindeki patlayıcıları infilak ettirince ölen teröristin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak defnedildi.

Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 254 Sokak'ta 16 Ekim tarihinde saat 22.00 sıralarında polise otomatik silahlarla ateş açılması ardından çatışma çıktı. Çatışma devam ederken 260 Sokak'ta 103 nolu binaya sığınan teröristler burada polisle çatışmayı sürdürdü. Operasyonda, teröristlerinden biri yaralı ele geçirilirken, diğeri ise girdiği bir evde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirince öldü. Adli Tıp Kurumu morguna götürülen teröristin cenazesi, yasal bekleme süresi ardından belediye ekipleri tarafından morgdan alınarak kimsesizler mezarlığına gömüldü. Defin işlemi, polis tarafından gizli tutuldu.

DHA