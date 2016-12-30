TGC: '2017 yılında gazetecilik yapabilir olmayı umut ediyoruz'

TGC Yönetim Kurulu 2016 basın raporunu açıkladı. Rapora göre 2016 yılında 780 gazetecinin basın kartı iptal edildi, 839 gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle açılan davalarda hakim karşısına çıktı. 189 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. 143 gazeteci ise yeni yıla cezaevinde giriyor. Rapora göre işsiz sayısı ise 10 bini aştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada 2017 yılında “gazetecilik mesleğinin yapılabilir olmasını ve cezaevindeki 143 gazetecinin tutuksuz yargılanmasını” beklediklerini açıkladı. TGC Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi iktidarların medya ile ilişkisinin sorunlu olduğuna bu dönemde de sorunların ağırlaşarak devam ettiğine dikkat çekildi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak hazırladığımız rapora göre 2016 yılında 780 gazetecinin basın kartı iptal edildi, 839 gazeteci yaptıkları haberler nedeniyle açılan davalarda hakim karşısına çıktı. 189 gazeteci sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. 157 yayın organı kapatıldı. 14 toplumsal olayda ise yayın yasağı kararı verildi. Uluslararası basın meslek örgütlerine göre dünyada hapiste 348 gazeteci bulunuyor. Türkiye ise cezaevindeki 143 gazeteci ile gazetecilerin tutuklu olduğu ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alıyor.

2016 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması'nda Türkiye, 2015’e göre iki puan daha kaybederek, 180 ülke arasında 151. sıraya geriledi.

Washington'daki ‘Freedom House’ ise yayınladığı raporda, Türkiye’nin basın özgürlüğü açısından ‘yarı özgür ülke’ konumundan ‘özgür olmayan ülke’ konumuna düşürüldüğünü açıkladı.

Gazetecilerin haber yaptıkları için siyasetçiler tarafından doğrudan hedef seçilmesi, tehdit edilmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmaları yurttaşların haber alma hakkı açısından karanlık bir tabloyu ortaya koyuyor. Son olarak attığı tweetler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Bu gerçekler ışığında 2017 yılının halkın haber alma ve bilgi edinme hakkı için çalışan gazetecilerin sadece yaptıkları haberler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete uğramadığı, hedef gösterilmediği, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir yıl olmasını diliyoruz.

Çalışan, çalışamayan ve cezaevinde tutuklu olan tüm meslektaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz.”

DHA