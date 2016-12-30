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İstanbul Haberi: THY 258 seferini iptal etti

THY 258 seferini iptal etti
11:0930 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
THY 258 seferini iptal etti
THY 258 seferini iptal etti

İSTANBUL’DA beklenen olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteorolojik şartlar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hat olmak üzere toplam 258 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “2930-32 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” denildi.

 

DHA

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