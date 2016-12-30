THY Teknik ,Savunma Sanayii'nin uçaklarına bakacak

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Komuta Kontrol Uçaklarının bakımında işbirliğine gideceğini açıkladı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan Komuta Kontrol Uçaklarının 5 yıl süre ile Lojistik Destek Hizmeti tedariki için anlaşma imzaladığı bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“THY Teknik A.Ş. ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında imzalanan anlaşmaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 6 Komuta Kontrol Uçağının ve uçak ana elemanlarının görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilecek şekilde çalışır tutulmasına yönelik lojistik destek hizmetleri kapsamında arıza onarım, önleyici (planlı) bakım ve idame, malzeme tedarik, yenileme ve iyileştirme faaliyetleri Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından sağlanacak. Sözleşme kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı imkân ve kabiliyetleri dışında kalan depo seviyesi düzeltici (plansız) Bakım faaliyetleri, uçak ana elemanları ve uçak üzeri tüm sistemlerin bakım ve onarım hizmetleri de Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından sunulacak.

2015 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Havadan İhbar Kontrol Uçağı, Barış Kartalı’nın uçak üs bakımlarını yapan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bu yeni anlaşma ile sahip olduğu Cessna ve Gulfstream uçaklarının bakımı ve malzeme lojistik desteği deneyimlerini Türk Hava Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda Türk savunma sanayii hizmetine sunmuş oldu.”

Yapılan açıklamada, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ise, “Müsteşarlığımız tarafından ilk kez platform düzeyindeki bir savunma sisteminin lojistik destek projesini hayata geçirmenin kıvancını yaşıyoruz.Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımızın; Türk Silahlı Kuvvetlerinin sevk, idare ve komuta görevlerini icra etmelerinde kritik önemi haiz olan ve hâlihazırda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde yer alan Komuta Kontrol Uçaklarımızın sürekli olarak göreve hazır halde bulundurulmaları büyük önem arz etmektedir.

Komuta Kontrol Uçakları Lojistik Destek Projesi ile alanında son derece deneyimli milli firmamız olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. tarafından gerek etkin ve süratli bir tedarik zincirinin kurulması, gerekse askeri uçakların lojistik desteğinin kesintisiz sağlanması yoluyla uçaklarımızın, sürekli göreve hazır halde tutulmalarının sağlanmasının yanı sıra birçok kazanım elde edilecektir. Bu kazanımlar, benzer projelerde de geliştirilip olgunlaştırılarak, yerli sanayimizin de etkin katılımıyla ülkemiz savunmasına ve ekonomisine daha da büyük katkı sağlar hale gelecektir ” dedi.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Karaman ise, “Bu anlaşma sayesinde sahip olduğumuz bu tecrübe ve birikimi, ülkemiz ve savunma sanayimiz gereksinimlerini karşılama doğrultusunda kullanacağımızı bilmek bizim için en önemli kazançtır. Hedefimiz savunma sanayimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ihtiyaçlarına yenilikçi ve sürekli geliştirilebilen çözümler sunarak bölgemizdeki güçlü konumumuzu daha da yukarılara taşımaktır” dedi.

DHA