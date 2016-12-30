THY'nin personel çıkarmamak için yaptığı öneriyi Havaİş üyelerine soracak

– KRİZ nedeniyle Türk Hava Yolları, personel çıkarmamak için Havaİş sendikasına bir öneri götürdü. Öneride, 2017’de planlanan zammın ötelenmesi ancak yerine THY’nin toplu işten çıkarma yapmaması gündeme geldi.

THY ile Hava-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine göre 2017 için personele yüzde 4+4 oranında zam yapılacak.THY’nin önerisi bu zammı, yılsonuna kadar dondurmak. Bunun karşılığında tasarrufla birlikte toplu işten çıkarma yapılmayacak. Eğer 2017’yi THY kâr ile kapatırsa, verilmeyen zamlar enflasyon farkıyla personele ödenecek. Toplu işten çıkarmanın tek istisnası, disiplinsizlik-verimsizlik başta olmak üzere bireysel iş akdi fesihleri olacak.

SENDİKA NE DİYOR

Bu teklif için Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, ülkenin zor durumda olduğunu belirterek “Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyacağız. THY’nin bu dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz. Teklifi üyelerimize soracağız. Anketten evet çıkarsa fedakârlığı yapacağız” dedi.

DHA