Tiner deposundaki yangın 8 saatte kontrol altına alındı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesinde tiner deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, bugün saat 09.00 sıralarında Doğubayazıt- Ağrı karayolu üzerinde bulunan bir depoda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine Doğubayazıt Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tiner nedeniyle bir türlü yangın kontrol altına alınamayınca Ağrı, Iğdır, Diyadin ve Taşlıçay’dan da çok sayıda itfaiye olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Deponun içinde bulunan iş makinelerinin da yandığı yangın, yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınabildi.

DHA