TMMOB, İstanbul’a yönelik ‘yıkıma’ sessiz kalmayacağını açıkladı

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, “Beton Martı Projesi”ni eleştiren üyelerine tazminat davası açılmasına tepki göstererek İstanbul’a yönelik ‘yıkıma’ sessiz kalmayacağını açıkladı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, yaptığı yazılı açıklamada, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı C. Sami Yılmaztürk ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı hakkında, mimari proje eleştirileri nedeniyle tazminat davası açıldığını bildirdi. Akçelik, açıklamasında “Yılmaztürk ve Yapıcı, Kabataş’ta yapımı süren "Deniz Terminali İskeleleri Dolgu ve Yakın Çevresi Revizyonu Projesi (“Beton Martı”Projesi)" ile ilgili TMMOB Mimarlar Odası’nın politikaları ve başlatmış olduğu hukuki süreç çerçevesinde vermiş oldukları gazete demeçleri nedeniyle kent suçu işleyen proje müellifi tarafından tazminat davası açılmıştır” dedi.

Açıklamasında davacının adını anmayan Akçelik, projenin “kent suçu olarak nitelendirildiğini” ve kamuoyunda tepki ile karşılandığını hatırlatarak, projeye yöneltilen bilimsel ve teknik eleştirilere yanıt vermek ve açıklama yapmak yerine dava açan kişiye şöyle seslendi:

“Bilmelidir ki; TMMOB ve bağlı meslek odaları olarak, İstanbul’un dokusunun ve kültürünün yok edilmesine, tarihi siluetinin daha fazla tahrip edilmesine, alışveriş merkezleri ve otellerle anılır bir kent haline gelmesine sessiz kalmayacağız. Kentlilerin kıyı kullanımın hakkının ihlal edilmesine, kamusal alanların oldu bittilerle ve kişisel tercihlerle projelendirilmesine, daha fazla rant için denizin doldurulmasına, kamu kaynaklarının kamu ve toplum yararı gütmeyen projelere harcanmasına karşı İstanbul Halkı ile birlikte itirazımız vardır ve itirazlarımız bilimsel temelli olarak devam edecektir. Proje sahipleri halkın ve bilim insanlarının yönelttiği bütün sorulara gerçekçi cevaplar vermek zorundadır. Deniz kenti İstanbul’un kıyılarını halka kapatan yerel yönetim anlayışı ve planlamalar devam ettiği müddetçe, her daim kamu ve toplum yararını savunan TMMOB de sözünü söylemekten çekinmeyecektir.”

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, açıklamasının son bölümünde; “Betona beton, dediği için haklarında dava açılan C. Sami Yılmaztürk ile Mücella Yapıcı’nın yanında olduğumuzu ve davanın takipçisi olacağımızı, tazminat davaları ile tarafımıza baskı kurulamayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

DHA