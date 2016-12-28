Tokat'a şehit ateşi düştü

TUNCELİ kırsalında barınan PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan operasyonda şehit olan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un Tokat'ın Turhal İlçesindeki baba evine ateş düştü.

Turhal'ın Emek Mahallesi Kartal Sokakta oturan Kezban ve Beyler Karadavut çiftine, 5 çocuklarının ortancası olan oğulları Hasan Karadavut'un şehit olduğu haberini Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, yanında Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve askeri personel ile birlikte verdi. Acı haber alan Karadavut çifti, gözyaşına boğuldu. Karadavut çiftinin evine yakınları ve komşuları akın etti. Tek katlı evin dış cephesine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ağabeyi Ruhi Karadavut, evin önünde taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Şehit Karadavut'un 15 günlük iznini ailesinin yanında geçirdikten sonra, geçen hafta ilk görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, üzüntülerinin büyük olduğunu söyleyerek, "Kendisi daha önce şehit düşen Turhallı Emrah Çeçen'in arkadaşıdır. Gönüllü olarak gitmişti. Israrla şehit olmak düşüncesiyle gitmişti" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Karadavut'un cenazesinin, ilçede yarın öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

DHA