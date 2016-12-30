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Tokat Haberi: Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu

Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu
22:0830 Aralık 2016
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Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu
Tokat'ta 300 polisle huzur operasyonu

TOKAT ve ilçelerinde yen yıl yaklaşırken, 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde 300 polisin katılımıyla 'huzur 60' adı verilen huzur operasyonu düzenlendi. Kentin çeşitli bölgelerinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli kişi ve araçlar aranırken, işyerlerinde denetim yapıldı. Uygulamada çok sayıda işyeri arandı, kişilerin ise kimlik sorgusu yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, uygulama noktalarını gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.

DHA

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