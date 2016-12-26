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Tokat Haberi: Tokat'ta Sulugöl Göleti dondu

Tokat'ta Sulugöl Göleti dondu
09:2226 Aralık 2016
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Tokat'ta Sulugöl Göleti dondu
Tokat'ta Sulugöl Göleti dondu

TOKAT'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Başçiftlik ilçesindeki Sulugöl Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Havalanın soğumasıyla birlikte ilçe yakınlarındaki Sulugöl Göleti'nin yüzeyi dondu. Bazı meraklılar, donduğundan emin olmak için gölete taş atarak üzerinde yürüdü. Bölge sakinlerinden Abdullah Bolat, göletin sulama amaçlı yapıldığını söyleyerek, "Hava soğuduğunda göletin yüzeyi kısmen veya tamamen donuyor. İnsanlar da buraya piknik amaçlı manzarayı seyretmeye geliyor" dedi.

DHA

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