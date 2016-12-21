Trafik kazasına karışan kadın sürücüye 2.5 yıl hapis cezası

KAYSERİ’de, otomobiliyle giderken motosikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden olan Firdes Kaçan'a 2.5 yıl hapis cezası verildi. Bu ceza 18 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

Olay, geçen 11 Kasım’da Kocasinan Bulvarı’nda meydana geldi. 38 GS 278 plakalı otomobiliyle giden 27 yaşındaki Firdes Kaçan direksiyon kontrolünü yitirerek plakasız motosikletle hareket halinde olan Suriyeli 29 yaşındaki Yahya Hamduş’a çarptı. Başında kask olmayan Hamduş olay yerinde öldü. Gözaltına alınan Kaçan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Firdes Kaçan hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan Kaçan, "Pişmanım. Takdir mahkemenizindir" dedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu Kaçan’a 2.5 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza da 18 bin 200 lira para cezasına çevrilerek, Kaçan’ın ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

DHA