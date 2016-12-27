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Kocaeli Haberi: Trafikte dilenen çocuklar, ezilme tehlikesi geçiriyor

Trafikte dilenen çocuklar, ezilme tehlikesi geçiriyor
11:1927 Aralık 2016
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Trafikte dilenen çocuklar, ezilme tehlikesi geçiriyor
Trafikte dilenen çocuklar, ezilme tehlikesi geçiriyor

İZMİT'te trafik ışıklarında dilenen çocuklar, önüne atladıkları araçların altında ezilme tehlikesi geçiriyor.
İzmit Otogar mevkiinde bulunan trafik ışıklarında duran araç sürücülerinden para isteyen çocuklar, araçların arasında geziniyor. Sayıları zaman zaman 10'u bulan çocuklar, yoldan karşıdan karşıya geçerken canlarını tehliyekeye atıyor. Sürücülerin korna çalmalarına rağmen çocuklar araçların arasında koşturmaya devam ediyor. Çocuklar araçların camlarına yüzlerini dayayarak para istiyor. Sürücülerin zaman zaman ihbarı üzerine İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çocukları polislere, onlar da ailelerine teslim ediliyor.

DHA

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