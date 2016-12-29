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Çanakkale Haberi: Trol teknesi dalgalarla boğuştu

Trol teknesi dalgalarla boğuştu
15:1329 Aralık 2016
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Trol teknesi dalgalarla boğuştu
Trol teknesi dalgalarla boğuştu

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi açıklarından limana hareket halinde olan trol teknesinin dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Meteorolojinin, gün içinde saatteki hızını 110 kilometre olarak ölçtüğü poyraz fırtınasının yarattığı olumsuzluklardan biri , cep telefonu ile görüntülendi. Nereden geldiği bilinmeyen ancak fırtına nedeniyle Bozcaada Limanı'na sığınmak için yol alan trol teknesi, dev dalgalar arasında küçük bir balıkçı kayığı gibi sallandı. Yol almakta zorlanan ve dev dalgalarla boğuşan trol teknesi, güç de olsa Bozcaada Limanı'na ulaşmayı başardı.

  

DHA

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