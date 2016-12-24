TSK: AzazCerablus arasında bin 860 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 15-22 Aralık tarihleri arasında, Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını bildirdi. TSK'dan yapılan açıklamada, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin emrinde olduğu vurgulanarak, kendisine verilen tüm görevleri geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığında olduğu belirtildi.

TSK tarafından yapılan haftalık bilgilendirme açıklamasında, teröristle mücadele harekatı kapsamında, 15-22 Aralık tarihleri arasında, bölücü terör örgütünün kış tertiplenmesini kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği bildirildi. Bu kapsamda; Hakkari Çukurca Güven ve Hisar Dağı Bölgesi, Şırnak, Beytüşşebap, Uludere, Mardin, Nusaybin, Diyarbakır Hani ve Bitlis, Tatvan bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonların gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlar kapsamında, 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Operasyonlarda, 3 EYP, 30 piyade tüfeği, 5 tabanca, 509 av tüfeği, 150 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği belirtilirken, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler sonucunda 14 bin 369 gram esrar, 839 bin 240 paket kaçak sigara ve 5 bin 356 kilo tütün ele geçirildiği kaydedildi. Gerçekleştirilen hudut denetim ve kontrolleri sonucunda ise sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 989 kişinin yakalandığı belirtildi.

225 MESKUN MAHAL, BİN 860 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

TSK'nın açıklamasında, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında, Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, 9 Aralık günü başlayan Bab Harekatı'nda batıdan ve kuzeyden Bab şehri dış mahallelerine ulaşıldığı ifade edilirken, DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekatın doğu batı, kuzey güney istikametlerinde devam ettiği bildirildi. PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin ise uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği vurgulandı.

TSK'nın açıklamasında, ayrıca terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecektir. Gerek terörle mücadele harekatı gerekse Suriye kuzeyinde icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyeti göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri yüksek bir tempo ve kararlılıkla, milletimizin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır" denildi.

DHA