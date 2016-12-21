Tuğçe’nin katil zanlısı tutuklandı

BURSA’nın Gemlik İlçesi'nde geçen 2 Aralık'ta, 25 yaşındaki Tuğçe Uludağ’ı evinin önünde pompalı tüfekle vurup öldürdükten sonra aynı silahla intihara teşebbüs eden 26 yaşındaki Aykut Ertunç, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 2 Aralık’ta Gemlik'e bağlı Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay- Özden Uludağ çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü bitirdikten sonra Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı Bilgisayar Kursu'na devam eden Tuğçe Uludağ, arkadaşlık teklifini kabul etmediği Aykut Ertunç’un pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitiriken, kendisi de aynı tüfekle intihar teşebbüsünde bulunan Ertunç, ardından yaralı halde otomobiline binerek hastaneye gitti. Aykut Ertunç'un Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında polis yeleği giydirilerek Gemlik Adliyesi’ne getirilen Aykut Ertunç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Cezaevi’ne gönderildi.

Aykut Ertunç’in mahkemede verdiği ifadesinde, psikolojisi bozulduğu için Tuğçe Uludağ’ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DHA