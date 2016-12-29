Tunceli dağları DHKP C’den temizlendi

TUNCELİ'de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarla bölge terör örgütü DHKP-C'den tamamen temizlendi. Dün Hozat İlçesi kırsalında çıkan ve 1 uzman çavuşun şehit olduğu son operasyonda, bölgedeki son 2 terörist de etkisiz hale getirilerek, bölge DHKP-C'den temizlendiği belirtildi.

Hozat İlçesi kırsalında dün düzenlenen ve 2 DHKP-C'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrası Genelkurmay Başkanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü DHKP-C, Mehmetçiğin yaz kış demeden yoğun kar yağışı ve sise rağmen düzenlediği operasyonlarla Tunceli kırsalından temizlenmiştir. 28 Aralık 2016 tarihinde Tunceli kırsalında kalan DHKP-C mensubu son iki terörist yapılan operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda pek çok yaşam malzemesi ile birlikte 3 Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. 6 Nisan 2016 tarihinde yapılan operasyonda Çat Vadisinde 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 terörist ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Daha sonra aynı bölgede a7 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen hava taarruzları ile 11 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu hava harekâtından sağ çıkabilen diğer teröristler ise güvenlik kuvvetlerinin takibinden kurtulamamış ve 1 terörist Tunceli – Ovacık karayolu üzerinde polis uygulama noktasına takılmış, buradaki görevlilere el bombası ile saldırmak üzereyken polisin tam zamanında müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti. Zorlu hava koşullarına rağmen takibi hiç bırakmayan ve bölgeden aldığı her duyumu değerlendiren güvenlik güçleri, kalan teröristleri de etkisiz hale getirmek ve son darbeyi vurmak maksadıyla, 28 Aralık 2016 tarihinde Çat Vadisi’nde bulunan Aşağışavaliler Mahallesine düzenlediği operasyonda 2 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Böylece 2016 yılı Nisan ayından bugüne kadar düzenlenen operasyonlarla DHKP/C’nin 16 teröristten oluşan grubu Tunceli kırsalından adeta kazınmıştır. Son dört aylık dönemde Tunceli Bölgesinde yapılan operasyonlarla, DHKP-C’nin yanında, PKK ve TİKKO Terör Örgütlerinden yüzün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik kuvvetlerinin üst üste vurduğu bu darbelerden dolayı teröristlerin örgütlerinden kaçmak için 'Ben başka yerlerde eylem yapmak istiyorum' gibi bahaneler üretmeye başladıkları bölgeden gelen haberlerden öğrenilmiştir" denildi.

DHA