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Tunceli Haberi: Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü (3)

Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü (3)
18:5528 Aralık 2016
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Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü (3)
Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 terörist öldürüldü (3)

VALİLİK: ASKERİ ŞEHİT EDEN ÖRGÜT DHKPC
Tunceli Valiliği, Hozat İlçesi'ne bağlı Aşağışavalliler mevkiinde çıkan ve Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un şehit olmasına neden olan terör örgütünün DHKP-C olduğunu duyurdu. Valillik açıklaması şöyle:
"28 Aralık 2016 tarihinde İlimiz Hozat İlçesi Aşağışavaliler mevkiinde güvenlik güçlerimizce icra edilen arama/tarama faaliyeti esnasında DHKP-C terör örgütü mensubu bir grup ile sıcak temas sağlanmış olup, çatışma yaşanmıştır. Çıkan çatışmada 2 DHKP-C terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışma esnasında 1 askerimiz ağır yaralanarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, yapılan tüm müdahalelere rağmen kahraman askerimiz kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam etmektedir."

DHA

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